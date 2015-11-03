Избранные материалы
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192.168.0.1 - вход в роутер
В данной статье подробно рассказывается о том, как зайти в настройки вашего роутера/модема по его IP адресу — 192.168.0.1
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192.168.1.1 - вход в роутер
В данной статье подробно рассказывается о том, как зайти в настройки вашего роутера/модема по его IP адресу — 192.168.1.1
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Как посмотреть ФПС (FPS) в играх
В данной статье подробно рассказывается о том, как посмотреть количество кадров в секунду (FPS) в компьютерных играх
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Как установить Windows 7 с флешки - подробная инструкция
В данной статье подробно рассказывается о том, как установить Windows 7 на компьютер с флешки/диска
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Как установить Windows 10 с флешки - подробная инструкция
В данной статье подробно рассказывается о том, как установить Windows 10 на компьютер с флешки/диска
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Как позвонить с компьютера на телефон бесплатно
В данной статье подробно рассказывается о том, какие способы существуют, чтобы позвонить с вашего компьютера/ноутбука на мобильный/стационарный телефон
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Почему не включается монитор при включении компьютера
Мы рассмотрим наиболее частые проблемы, которые могут мешать включению монитора.
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Как исправить ошибку с кодом 43
В данной статье подробно рассказывается о том, как исправить ошибку с кодом 43, которая возникает у различного оборудования
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Устранение неполадок монитора (смещение изображения)
В данной статье подробно рассказывается о том, как исправить проблему со смещением изображения на мониторе
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Как сбросить настройки BIOS на установки по умолчанию
В данной статье подробно рассказывается о том, как сбросить настройки BIOS вашего компьютера/ноутбука на настройки по умолчанию
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