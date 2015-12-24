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Установка ICC профиля в Windows 7, 8, 10

  • 24.12.2015
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Установка ICC профиля в Windows 7, 8, 10

Установка ICC профиля в новых операционных системах Windows является далеко не самой очевидной процедурой, и содержит в себе определенные тонкости. В этой статье будет подробно рассмотрен процесс установки нового ICC профиля в систему.

Установка ICC профиля

Для установки ICC профиля для монитора, скачанного например с сайта tftcentral, требуется проделать следующее:

  1. Скопировать ICC профиль в папку Windows\system32\spool\drivers\color.
  2. Открыть Панель управления, в ней открыть пункт "Управление цветом". О том, как попасть в старую панель управления в Windows 10 читайте в этой статье.

    install_icc_win7_01

  3. В строке "Устройство" выбираем нужный монитор.

    install_icc_win7_02

    И ставим галочку "Использовать мои параметры для этого устройства".

    install_icc_win7_03

  4. Теперь нажимаем кнопку "Добавить".

    В открывшемся окне ищем нужный ICC профиль, который был до этого скопирован в папку Windows\system32\spool\drivers\color. Если же его там нет, то можно воспользоваться кнопкой "Обзор"".

    install_icc_win7_04

    Выбрав нужный профиль, нажимаем ОК, затем в предыдущем окне нажимаем кнопку "Сделать профилем по умолчанию".

    install_icc_win7_05

  5. Теперь открываем вкладку "Подробно", и там нажимаем на кнопку "Изменить параметры по умолчанию".

    install_icc_win7_06

    Откроется уже знакомое окно со списком устройств. Сразу переходим на вкладку "Подробно", и там отмечаем галочкой пункт "Использовать калибровку экрана Windows".

    install_icc_win7_07

    После этого icc профиль будет загружен и назначен нужному устройству.

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Комментарии к статье (15)

    • Имя227

    Здравствуйте. Задача в планировщике «windows color system» это не одно и то же что «использовать калибровку экрана windows» в управлении цветом? Отключил задачу, чтобы система не калибровала цвета на своё усмотрение, или все же для профиля лучше вкл?

    • Александр

    Вот блин наконецто, спасибо добрый человек. Ато хрен его знает как эти профили ставятся. Надо ссылочку сохранить.

    • Андрей

    Подскажите пожалуйста, чем чревато не делать вышеописанную процедуру а просто
    нажать правой клавишей мыши на файл ICC-профиля (в какой бы папке он не находился) и в выпадающем контекстном меню выбрать самый верхний пункт "установить профиль"? Просто хочу понять почему описанного мной способа недостаточно?

      • Recluse

      "Установка" icc профиля через контекстное меню подразумевает простое его добавление в систему, без назначения его нужному устройству.

        • Андрей

        Благодарю за ответ.
        Подскажите еще, я правильно понимаю, что ICC-профиль не несет в себе значений настройки яркости/контрастности/температуры цвета/гаммы и эти значения должны быть установлены (подправлены) вручную в настройках монитора до использования ICC-профиля? (для достижения результата, полученного профессионалами создающими подобные профили в результате обозревания и тестирования конкретных моделей мониторов).

          • Recluse

          Все верно, при создании ICC профилей обычно сперва настраивают монитор его собственными средствами (через OSD меню), а затем уже доводят "до ума" программно (ICC профилем).

    • Друг бро

    Бро ты господь бог!

    • Алина

    Надо пробовать все параметры калибровки методом тыка сначала под д 65 будет делтмть но будет жффеут компьютерных очков д50 выжигающий глаз белый надо пробовать и так и так главное между проходами время будет примерно 10 минут и главное не смотреть на монитор во время калибровки и ослепление монитором происходит если смотреть на дефолтный яркий монитор в 300 кэндел и дефолтные параметры ставить непосредственно за секунду до калибровки и делать всегда в авторежиме

    • Дина

    А вот у меня несовпадение профилей монитора и фотошоп. И после калибровки серая карта в просмотрщике серая, а в фотошопе пурпурные цвета выбиваются. Может у кого было похожее? Работаю на Asus g771jw

    • Recluse

    Как один из вариантов - запускать игры, которые сбрасывают профиль, в окне.

    • Алексей

    При запуске игры профиль который я установил сбрасывается. Есть ли способы решения данной проблемы?

    • Recluse

    Спокойно открыл под Windows 7 указанную папку, все цветовые профили должны лежать там. По умолчанию должен использоваться sRGB Color Space Profile.icm для всех устройств, поменять можно способом, про который написано в этой статье.

    • Дмитрий

    Если вы знаете где искать то подскажите пожалуйста

    • Дмитрий

    Вы конечно все красиво описываете вот только проблема одна у Вас и у меня -путь который вы указываете на папку spool в windows 7 не существует и расширение .icc не показывает оно там скрыто. Я уже который день долбусь с этим и не могу найти профиля принтера на диске С.

      • Ваасилий

      нажмите правой кнопкой мыши на кнопку "windows" выберите пункт "выполнить" введите туда слово "control" после этого откроется панель управления и там выбирайте "управление цветом"

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