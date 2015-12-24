Установка ICC профиля в Windows 7, 8, 10

Установка ICC профиля в новых операционных системах Windows является далеко не самой очевидной процедурой, и содержит в себе определенные тонкости. В этой статье будет подробно рассмотрен процесс установки нового ICC профиля в систему.

Установка ICC профиля

Для установки ICC профиля для монитора, скачанного например с сайта tftcentral, требуется проделать следующее: